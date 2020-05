Animal Crossing New Horizons: l'alta moda arriva nel gioco Nintendo

Animal Crossing New Horizons è diventato rapidamente un vero e proprio fenomeno pop internazionale e non c'è voluto molto prima che le grandi maison della moda si accorgessero di questo enorme successo.

Maison Valentino e Marc Jacobs hanno realizzato versioni digitali dei loro abiti e lo stesso hanno fatto marchi come Balenciaga, Celine, Stussy, Stone Island e tanti altri brand del lusso, pronti a sbarcare in Animal Crossing New Horizons con sneakers, magliette, felpe, camicie, abiti, cappellini e accessori personalizzati con il proprio marchio, riprendendo i capi più celebri delle maison citate, e siamo certi che altri stilisti doneranno presto i propri abiti per i giocatori di Animal Crossing New Horizons.

Il gioco Nintendo è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch, ad oggi New Horizons ha venduto oltre 13 milioni di copie nelle prime sei settimane di presenza sul mercato, conquistando la vetta delle classifiche in numerosi paesi come Giappone, Regno Unito e Italia e diventando di fatto il gioco più venduto della quarantena. Cosa ne pensate del debutto dei grandi stilisti in Animal Crossing? Vorreste vedere un capo o un brand in particolare? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.