Animal Crossing New Horizons: annunciati i contenuti dedicati a Super Mario

A margine dell'ultimo Direct con protagonista indiscusso Super Mario, i rappresentanti di Nintendo hanno anticipato l'arrivo in Animal Crossing New Horizons per Switch di diversi contenuti dedicati all'idraulico baffuto nella casa di Kyoto.

La collaborazione tra gli esploratori delle isole digitali di New Horizons e l'iconica mascotte di Nintendo avverrà per festeggiare i 35 anni dall'uscita di Super Mario Bros. e rientrerà in una serie di eventi dedicati, appunto, allo stesso Mario e ai suoi milioni di appassionati.

Con l'annuncio degli Eventi di Super Mario arriva infatti la promessa, da parte degli sviluppatori capitanati da Aya Kyogoku, dell'arrivo di tantissime sorprese per i giocatori di Animal Crossing New Horizons. Il programma delle attività previste da Nintendo per celebrare il trentacinquesimo anniversario dall'uscita di Super Mario Bros. coinvolge anche Animal Crossing su Switch: la prima sorpresa anticipata dall'azienda giapponese consiste nell'arrivo a marzo di tanti mobili dedicati a Super Mario.

Se consideriamo che a febbraio cadrà anche l'anniversario di The Legend of Zelda, possiamo facilmente immaginare l'ingresso nella dimensione di New Horizons di ulteriori oggetti dedicati a Link, oltre a quelli ispirati alla mascotte della compagnia. In attesa di ricevere ulteriori informazioni sui contenuti a tema Super Mario che arriveranno in Animal Crossing su Switch, vi lasciamo all'annuncio di Super Mario 3D All-Stars e al video reveal di Mario Kart Live Home Circuit, due delle novità più interessanti dell'ultimo Direct.