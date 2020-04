Animal Crossing su Switch: nuovi eventi tra Stagione dei Matrimoni e Giornata della Natura

Dopo aver illustrato le sorprese del nuovo update di Animal Crossing New Horizons, gli sviluppatori del team interno a Nintendo diretto da Aya Kyogoku annunciano gli eventi che interesseranno gli esploratori dell'isola dell'ultimo kolossal sim life per Switch da qui a fine giugno 2020.

Il primo evento che coinvolgerà presto chi ha aderito al Pacchetto Isola Deserta di Nook Inc sarà la Giornata della Natura, con festeggiamenti e attività a obiettivi ispirati alla natura che si protrarranno dal 23 aprile al 4 maggio.

A seguire, nel mese di maggio ci attendono due eventi altrettanto importanti, ossia quello del Viaggio del Primo Maggio (dall'1 al 7 maggio) e della Giornata Internazionale dei Musei (dal 18 al 31 maggio). Nel primo potremo utilizzare un biglietto speciale all'aeroporto dell'isola per partecipare a un tour a tempo limitato, mentre nel secondo ci divertiremo a vedere pesci, insetti e fossili raccogliendo timbri presso le varie esposizioni del museo per riceverne in cambio delle ricompense ingame di vario genere.

Non meno interessante sarà poi la Stagione dei Matrimoni, un evento che avrà luogo dall'1 al 30 giugno per consentirci di visitare l'Isola Fiorilio per incontrare Alpaca e Merino, una coppia di sposini che si affinderà a noi per creare l'album dei ricordi attraverso le foto nuziali: partecipando a questa attività riceveremo degli oggetti a tema nuziale per il nostro Villager di Animal Crossing New Horizons.