Animal Crossing New Horizons: annunciato il DLC Happy Home Paradise e nuove carte Amiibo

Nintendo ha annunciato tante novità per uno dei giochi di punta della lineup Nintendo Switch: oltre all’aggiornamento gratuito Animal Crossing 2.0 la compagnia ha anche annunciato Happy Home Paradise, un DLC a pagamento (24.99 euro) disponibile dal 5 novembre e in preordine dal 29 ottobre

Animal Crossing New Horizons Happy Home Paradise permetterà ai giocatori di unirsi al team della Casimira Vacanze su un incantevole arcipelago e arredare case scuole, ristoranti e tantissime altre strutture, grazie alle numerose opzioni di personalizzazione. Il nuovo DLC sarà disponibile singolarmente al prezzo di 24.99 euro oppure incluso gratis nella sottoscrizione Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, che offre oltre ai servizi classici anche l’accesso ad un catalogo giochi N64 e Mega Drive, in quest’ultimo caso gli iscritti potranno utilizzare Happy Home Paradise fino a quando manterranno attivo il proprio abbonamento.

Insieme a Happy Home Paradise debutta anche il Network delle Belle Case, una piattaforma social che permette di condividere le foto delle case ristrutturate con altri giocatori, in questo modo la vasta community di Animal Crossing New Horizons potrà visualizzare nuove creazioni e prendere spunto per le proprie opere. Infine, sempre dal 5 novembre debutteranno nei negozi le Carte Amiibo Serie 5 di Animal Crossing, ogni bustina conterrà tre carte per un totale di 48 diversi personaggi tutti da collezionare.



Per saperne di più ecco il nostro approfondimento su Animal Crossing New Horizons Happy Home Paradise.