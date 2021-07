Animal Crossing New Horizons: aperti i preorder del Monopoly

Sono ormai sempre più numerosi i videogiochi che vengono trasformati in Monopoly e tra questi troviamo anche uno dei giochi più popolari dello scorso anno su Nintendo Switch, ovvero Animal Crossing New Horizons.

Il gioco da tavolo, pensato per principalmente per i bambini dagli otto anni in su, include una serie di meccaniche ispirate all'esclusiva Nintendo Switch. Oltre a visitare isole, i giocatori possono infatti raccogliere risorse come insetti, pesci, fossili e frutta, i quali possono poi essere venduti in cambio di Campane. Lo scopo finale del gioco è quello di accumulare il maggior numero possibile di Miglia di Nook, valuta presente anche nel gioco. Il costo del prodotto è di 34,99 euro su Amazon ed è già possibile procedere con la prenotazione per accaparrarsene una copia in vista dell'uscita, fissata al prossimo 1 ottobre 2021.

Ecco di seguito il link del prodotto sul sito di e-commerce, così da poter immediatamente piazzare l'ordine e riceverlo al day one:

In attesa di scoprire maggiori dettagli su questa nuova rivisitazione del Monopoly, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate gli scatti dei fan che hanno modificato le proprie Switch ispirandosi ad Animal Crossing New Horizons.