Animal Crossing New Horizons, un'arena di concerti! Ecco il merchandising a tema KK Slider

I fan della serie Nintendo conosceranno sicuramente il musicista errante che popola l'universo di Animal Crossing, allietando con la sua chitarra le giornate degli abitanti di questo mondo digitale.

Recentemente K.K. Slider è stato affiancato ai Queen, a Lady Gaga e a moltissime altre stelle del panorama musicale internazionale: i giocatori si sono infatti divertiti a creare delle versioni di celebri album musicali che vedono come protagonista proprio il bianco quattrozampe antropomorfo. Ora, K.K. Slider si guadagna ulteriore notorietà all'interno dell'universo di Animal Crossing: New Horizons, grazie alla simpatica iniziativa messa in atto da un giocatore.

Direttamente dalle pagine di Reddit, l'utente "palladiumring1" ha infatti condiviso la creazione di una bancarella di merchandising dedicato all'artista. Allestita in concomitanza con i concerti tenuti da K.K. Slider all'interno del gioco per Nintendo Switch, quest'ultima mette in vendita magliette, cappelli e altre creazioni dedicate al musicista! Per crearla, l'utente ha utilizzato alcune creazioni realizzate da lui stesso ed altre messe invece a disposizione dal resto della community. Direttamente in calce a questa news potete visionarne un'immagine di anteprima: che cosa ve ne pare?



Nel frattempo, proseguono le costruzioni dei turisti delle isole di New Horizons, con giocatori che hanno ricostruito il mondo di Pokémon Oro e Argento in Animal Crossing.