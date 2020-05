Animal Crossing New Horizons: arriva Geralt di The Witcher!

Un utente di Reddit conosciuto come coolbeanz200 ha realizzato il modello di Geralt di Rivia per Animal Crossing New Horizons, l'autore del personaggio ha pubblicato anche il codice per scaricarlo e aggiungerlo alla propria isola.

In questo caso Geralt è realizzato basandosi non sul modello utilizzato nei videogiochi di CD Projekt RED bensì su Henry Cavill, interprete dello Strigo nella serie Netflix The Witcher. Oltre al volto viene ricreata anche l'armatura con tanto di spada in bella vista, un semplice oggetto estetico non utilizzabile in-game.

Recentemente anche il mondo della moda ha preso d'assalto Animal Crossing e in poco tempo abbiamo assistito all'arrivo di capi d'abbigliamento targati Marc Jacobs, Valentino, Balenciaga, Chinatown Market e di tanti altri brand streetwear e maison dell'alta moda.

Animal Crossing New Horizons è un successo clamoroso capace di stupire anche la stessa Nintendo, il gioco ha venduto oltre tredici milioni di copie nel primo mese di commercializzazione, diventando un vero e proprio fenomeno sociale e di costume durante la quarantena che ha costretto milioni di persone a restare a casa a causa dell'emergenza Coronavirus.