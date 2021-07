Animal Crossing New Horizons: arriva l'isola ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo 2020

Se siete in possesso di una copia fisica o digitale di Animal Crossing New Horizons su Switch e volete celebrare nell'esclusiva Nintendo l'inizio dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, sappiate che è stata creata un'isola ufficiale a tema Olimpiadi.

Tutti i giocatori di Animal Crossing New Horizons possono accedere liberamente all'isola in questione, sulla quale è presente un percorso ricco di mini-giochi ispirati alle principali competizioni olimpiche, ovvero corsa con ostacoli, salto con l’asta, nuoto e tanto altro. L'isola in questione permette anche ai giocatori di aggiungere gratuitamente alla loro collezione un vero e proprio un kit “olimpico”, il quale include una serie di oggetti riscattabili e indossabili nel gioco. Il kit contiene i seguenti oggetti: cappellino, t-shirt, felpa, make-up, bandiera e ventaglio, tutti realizzati con i colori del Team Italia.

Se siete incuriositi da questa particolare iniziativa, sappiate che il codice sogno per visitare l’isola in anteprima è il seguente: DA-3661-5179-8255.

Questi sono invece i codici per le divise dell'Italia in Animal Crossing New Horizons:

Ventaglio: MO-21D4-J3BG-JQX0

MO-21D4-J3BG-JQX0 Bandierina: MO-HB6N-B8QQ-9B6C

MO-HB6N-B8QQ-9B6C Maglia: MO-85X4-QX63-F938

MO-85X4-QX63-F938 Felpa: MO-D6NY-B4LW-B24L

MO-D6NY-B4LW-B24L Canotta: MO-PPHT-F5K9-5VJ2

MO-PPHT-F5K9-5VJ2 Cappello: MO-S08D-CJM6-GNFS

Avete già dato un'occhiata al Monopoly di Animal Crossing New Horizons? Vi ricordiamo inoltre che le OST di Dragon Quest e Final Fantasy sono state suonate nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020.