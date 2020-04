Animal Crossing New Horizons: arriva una marea di codici per ricreare le skin Marvel

Se oltre ad essere giocatori accaniti di Animal Crossing New Horizons siete anche fan dell'universo Marvel, sappiate allora che abbiamo una grossa quantità di codici di gioco utili a ricreare alcuni dei costumi più famosi di supereroi e villain.

Grazie all'incessante lavoro della community dell'esclusiva per Nintendo Switch, infatti, sono state pubblicate le immagini di tantissimi giocatori che hanno riprodotto tramite l'editor di texture presente nel gioco una lunga serie di costumi che include quelli di Iron Man, Doctor Strange, Venom, Carnage, Captain America (quello originale e quello di Avengers: Endgame), Spider-Man, Loki, Rocket Raccoon e Deadpool. In calce alla notizia potete trovare una galleria d'immagini che mostrano i codici utili a ricevere questi contenuti nel gioco, così da mostrarli fieramente a tutti i giocatori che decideranno di far visita alla vostra isola.

A proposito di costumi particolari, avete già dato un'occhiata alle skin a tema Dark Souls e Bloodborne in Animal Crossing New Horizons? Risale inoltre ad oggi la notizia del possibile ban di Animal Crossing New Horizons in territorio cinese, dal momento che alcuni giocatori stavano utilizzando il gioco per protestare contro il regime.