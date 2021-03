Animal Crossing New Horizons, arriva la primavera: i nuovi pesci e insetti di marzo

Con l'aggiornamento a tema Super Mario ora disponibile in Animal Crossing: New Horizons, i giocatori impegnati nella cura della propria isola possono godersi anche l'imminente arrivo della primavera.

Puntuale come ogni mese, anche con l'avviarsi di marzo, i boschi e i corsi d'acqua delle isole del gioco Nintendo sono pronti ad accogliere nuove creature. A partire da quest'oggi, - lunedì 1 marzo - è dunque possibile dedicarsi alla ricerca di nuovi insetti e pesci in Animal Crossins: New Horizons. Di seguito, tutti i dettagli sulla fauna di Nintendo Switch:

Insetti di Marzo in Animal Crossing: New Horizons

Ape Nana: dalle 8 alle 17;

Catacanthus: dalle 19 alle 8;

Citrino: dalle 4 alle 19;

Coccinella: dalle 8 alle 17;

Macaone: dalle 4 alle 19;

Mantide Orchidea: dalle 8 alle 17;

Mantide Religiosa: dalle 8 alle 17;

Papilio Bianor (farfalla pavone comune): dalle 4 alle 19;

Cimice: durante il giorno;

Pesci di Marzo in Animal Crossing: New Horizons

Loach dello Stagno: durante il giorno;

Salmerino: durante il giorno e dalle 16 alle 9;

Salmone Masou: dalle 16 alle 9;

Scarus: durante il giorno;

Girino: durante il giorno;

Trota dorata: dalle 16 alle 9;

Calamaro Lucciola: dalle 21 alle 4;

Granchio Gigante del Giappone: durante il giorno;

Nautilus: dalle 16 alle 9;

Polpo a ombrello: durante il giorno;

Lumaca di mare: durante il giorno;

In chiusura, ne approfittiamo per ricordarvi che il calendario degli eventi speciali di marzo in Animal Crossing: New Horizons si preannuncia piuttosto ricco, tra San Patrizio, Festa delle Bambole e non solo.