Animal Crossing New Horizons: è in arrivo un Nintendo Direct dedicato

Confermando le voci di corridoio in circolazione negli ultimi giorni, la Grande N ha annunciato l'arrivo di un Nintendo Direct interamente dedicato ad Animal Crossing: New Horizons nel corso di questa settimana.

L'evento in diretta streaming verrà trasmesso alle ore 15:00 italiane del prossimo giovedì 20 febbraio 2020. Il video avrà una durata di circa 25 minuti e, stando a quanto dichiarato da Nintendo Italia sul profilo Twitter ufficiale, avrà come tema principale il Pacchetto Isola Deserta di Nook Inc.

In attesa di scoprire tutte le novità dell'attesissimo gioco, vi ricordiamo che il suo arrivo sugli scaffali di tutti i negozi è previsto per il prossimo 20 marzo 2020 in esclusiva su Nintendo Switch. Nel caso in cui foste sprovvisti della console, sappiate che nelle ultime settimane è stata annunciata un'esclusiva versione di Nintendo Switch a tema Animal Crossing, all'interno della quale troverete un dock e dei Joy-Con ispirati al titolo.

Nonostante manchi più di un mese all'uscita del gioco, il preload di Animal Crossing: New Horizons è già disponibile sull'eShop di Nintendo Switch ed è quindi già possibile scaricare tutti i file necessari per giocare al lancio della versione digitale del gioco.