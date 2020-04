Animal Crossing New Horizons, tra arte e update: omaggi ad Avengers e nuovo aggiornamento

La vita degli abitanti delle isole paradisiache di Animal Crossing: New Horizons prosegue a pieno ritmo, tra esplorazione, relax, la giusta dose di avventura e, ovviamente, creazioni personalizzate.

La community dell'esclusiva Nintendo Switch prosegue infatti nella sua corsa alla realizzazione di opere peculiari che sfruttino al massimo l'editor presente all'interno del gioco. Dalla pubblicazione del nuovo Animal Crossing, i giocatori hanno dato vita a miriadi di creazioni, tra omaggi a God of War e The Last of Us e decine di capi d'abbigliamento ispirati a Harry Potter, Final Fantasy, Sailor Moon e gustosi dessert! Al gruppo si unisce ora anche Avengers: Endgame, ultima pellicola dell'Infinity Saga nel Marvel Cinematic Universe. Un giocatore ha infatti ricreato in-game un poster che immortala i protagonisti dell'avventura cinematografica: potete visionarlo in calce a questa news.

Parallelamente, prosegue anche l'attività di supporto post-lancio offerta da Nintendo. La Casa di Kyoto, dopo aver reso disponibile l'evento Bunny Day in Animal Crossing: New Horizons, ha infatti pubblicato un nuovo aggiornamento. L'update 1.1.2, ora disponibile, provvede a risolvere alcuni bug presenti nel gioco. Tra questi ultimi vengono espressamente citate problematiche connesse alla scomparsa di una quest assegnata da Tom Nook e all'acquisto di oggetti durante i tour attraverso Mistery Island. È ora inoltre possibile spostare strutture e abitazione di un giocatore dopo aver rimosso l'utente dal gioco.