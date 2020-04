Animal Crossing New Horizons: che aspetto ha un'isola su un rotolo di carta igienica?

Evitando di incappare nello stesso errore commesso dal fan di Animal Crossing che ha fallito la proposta di matrimonio, un appassionato del kolossal Nintendo con il pallino per il modellismo si è "limitato" a ricreare un'isola del capolavoro per Switch su di un roto di carta igienica.

Specializzatosi in questo genere di progetti, lo youtuber che gestisce il famoso canale ClayClaim ha provato a trasporre un'ambientazione del Pacchetto Isola Deserta di Nook Inc. su di un rotolo di carta igienica.

Il creatore di contenuti ha fatto appello alla sua esperienza e si è servito di una serie di blocchetti di plastilina colorata per plasmare la sua isola dei sogni, il tutto rimanendo fedele al tenore artistico dell'ultimo capitolo di Animal Crossing.

L'autore di ClayClaim ha così "avvolto" il diorama della sua isola sull'intera superficie esterna del cartone di un rotolo di carta igienica per dare vita a un variopinto microcosmo senza soluzione di continuità che, oltretutto, riesce a emulare quasi alla perfezione l'inquadratura adottata dagli sviluppatori del team diretto da Aya Kyogoku.

Cosa ne pensate di questa originale idea? In attesa di conoscere il vostro parere, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Animal Crossing New Horizons e una comoda guida piena di trucchi per vivere al meglio l'isola dell'ultimo kolossal per Nintendo Switch.