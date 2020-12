Animal Crossing New Horizons: le attività di Dicembre nel video dell'Update Invernale

Nell'attesa di scoprire se Animal Crossing New Horizons riuscirà a conquistare il GOTY ai The Game Awards 2020, Nintendo invita gli appassionati del kolossal sandbox per Switch a partecipare alle attività di Dicembre e scoprire le sorprese della seconda parte del programma legato all'Update Invernale di New Horizons.

Per tutta la durata del mese, il proprio alter-ego avrà modo di celebrare il compleanno di diversi visittori e abitanti delle isole di Animal Crossing su Switch, partecipando così alle attività offerte loro dai festeggiati nell'attesa che si faccia il 24 dicembre.

Per la Vigilia di Natale, infatti, gli sviluppatori capitanati da Aya Kyogoku stanno organizzando il Giorno dei Giocattoli, un evento speciale che vedrà la partecipazione di Jingle: la renna dal naso nero ci chiederà di trasformarci in novelli Babbi Natale e di distriguire i regali tra gli isolani, il tutto per rafforzare l'amicizia con i vicini e ricevere da loro dei premi con cui abbellire e personalizzare ulteriormente il proprio spazio digitale.

Con l'aggiornamento invernale di Animal Crossing New Horizons, Nintendo ha già provveduto ad aggiungere la funzione per il Trasferimento dei Dati di Salvataggio e ad aumentare la capacità massima dello Sgabuzzino, portandola a 2400 dai 1600 oggetti immagazzinabili in precedenza. Sempre con l'Update Invernale sono state poi introdotti gli oggetti della Collezione Gran Emozione e dei Migliori 6 Tagli Top, con 9 emote inedite e 6 acconciature.