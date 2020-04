Animal Crossing New Horizons, Audie un omaggio alla fan ottantenne? La replica di Nintendo

Sulle pagine di Everyeye vi abbiamo già parlato della passione della signora Audrey, ultraottantenne fan di Animal Crossing, che ha scoperto l'incredibile passione ai tempi del Nintendo 3DS.

Sulla console portatile della Casa di Kyoto, l'arzilla anziana aveva infatti avuto modo di provare Animal Crossing: New Leaf, scoprendo un amore incondizionato per il life simulator Nintendo. Un apprezzamento tramutatosi negli anni in addirittura oltre 3.500 ore di gioco! All'interno del titolo, la signora Audrey aveva dato vita a un'intricata cittadina, che guidava come la sindaco Audie. La sua insospettabile passione aveva ai tempi conquistato rapidamente la community di Animal Crossing, che aveva avuto modo di conoscerla grazie a un video pubblicato su YouTube dal nipote.



Non sorprende dunque che non appena i fan hanno avuto modo di avvistare il personaggio di Audie in Animal Crossing: New Horizons, mai apparso fino ad ora nella serie, hanno immediatamente pensato a un omaggio all'anziana signora. Per averne conferma, la redazione di NBC Today ha recentemente contattato la Casa di Kyoto. Nintendo, tuttavia, ha replicato di essere "restia" a confermare questo specifico dettaglio su Animal Crossing: New Horizons. Che si sia trattato solamente di una coincidenza? Difficile a dirsi, ma in fondo, continuare a credere in un omaggio non costa nulla no?