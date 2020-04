Animal Crossing New Horizons, Audie ha ricevuto il gioco: l'unboxing dalla fan di 88 anni!

La community di appassionati di Animal Crossing vanta tra le proprie fila un membro decisamente speciale: la signora Audrey, simpatica ultraottantenne rimasta conquistata da New Leaf.

La giocatrice ha in effetti trascorso oltre 3.500 ore all'intero dell'esclusiva per Nintendo 3DS, in cui ha gestito per lungo tempo la creazione e lo sviluppo della propria personale cittadina, vestendo i panni di sindaco con il soprannome di "Audie". Ora, nonostante l'arzilla signora sia ancora in possesso del suo prezioso Nintendo 3DS, l'uscita di Animal Crossing: New Horizons ha imposto il grande salto generazionale!

Non si è dunque fatto attendere un nuovo regalo da parte del nipote, già responsabile della sua passione per New Leaf. Il giovane si è infatti premurato di procurarsi una Nintendo Switch Limited Edition a tema Animal Crossing New Horizons da regalare alla nonna di 88 anni. Quest'ultima, che aveva con tutta probabilità già mangiato la foglia, si è dedicata con passione all'unboxing della console: potete visionare il tutto nel video disponibile direttamente in apertura a questa news. Nel filmato, la signora Audry racconta inoltre la propria passione per il life simulator Nintendo.



In chiusura, ricordiamo un importante aneddoto. All'interno di Animal Crossing: New Horizons è infatti presente un Easter Egg dedicato proprio a Audie!