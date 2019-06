Animal Crossing: New Horizons avrà il multiplayer locale e online fino a 8 giocatori

Sono arrivate alcune interessanti informazioni su Animal Crossing: New Horizons, il nuovo titolo della celebre serie Nintendo, dopo la presentazione del primo video di gameplay avvenuta durante il Nintendo Direct E3, e sembra che i fan del gioco abbiano di che essere contenti.

Per la prima volta nel gioco infatti, sarà incluso il multiplayer locale, e sarà possibile sviluppare la propria isola insieme a degli amici. Stando a Nintendo, fino a otto giocatori potranno unirsi sulla stessa isola, grazie al multiplayer sia locale che online.

Per quanto riguarda quello locale, fino a quattro persone contemporaneamente potranno giocare insieme sulla stessa Switch, mentre il multiplayer online offrirà la stessa possibilità ad otto giocatori. I vari abitanti dell'isola condivideranno gli oggetti e potranno lavorare insieme per creare oggetti e piazzare gli elementi di arredo della città e delle varie abitazioni.

Si tratta di una modalità molto diversa rispetto alle piccole opzioni multigiocatori offerte nei precedenti giochi, dove era possibile visitare l'isola di un proprio amico su invito, ed effettuare piccole attività insieme, come andare a pesca. Sembra che New Horizons invece espanda il concetto molto di più.

Una buona notizia sicuramente, che farà dimenticare almeno in parte la piccola delusione per il rinvio del gioco: Animal Crossing New Horizons è stato rimandato al 20 Marzo 2020.

Che ne pensate di questa nuova feature del gioco?