Animal Crossing New Horizons: l'avventura per Nintendo Switch sarà al PAX East 2020

In occasione del PAX East 2020 di Boston, tutti coloro che attendono di reindossare i panni del Villager potranno assistere a delle scene di gioco inedite di Animal Crossing New Horizons, il life simulator in arrivo su Switch a marzo.

I visitatori della kermesse videoludica che si terrà dal 27 febbraio all'1 marzo, oltretutto, avranno accesso a una demo e potranno provare in anteprima l'esperienza singleplayer del Pacchetto Isola Deserta di Nook Inc., tra l'alternanza delle Stagioni e la scelta dell'Isola dove cimentarsi con le sfide offerte dal titolo.

L'annuncio della presenza di questo evento a tema New Horizons durante il PAX East 2020 è accompagnato dalle parole pronunciate dal dirigente di Nintendo of America Nick Chavez, in cui spiega che "non vediamo l'ora di incontrare i giocatori e di condividere il nostro amore per i giochi con il resto della community. Speriamo davvero che i fan siano ansiosi di visitare le isole paradisiache di Animal Crossing New Horizons, per questo daremo modo agli appassionati di provare per la prima volta il gioco".

Il lancio di New Horizons è previsto per il 20 marzo in esclusiva su Nintendo Switch (e Switch Lite). Nel medesimo giorno è poi prevista l'uscita di DOOM Eternal, da qui la simpatica iniziativa organizzata sui social con il crossover della community su DOOM e Animal Crossing.