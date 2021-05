Animal Crossing New Horizons: Avvera sbarca nel gioco con un'isola dedicata

Animal Crossing New Horizons vanta il record di oltre 31 milioni di copie: solo in Europa ne sono state vendute 7 milioni, con più di un terzo degli oltre 20 milioni di possessori della famiglia di console Nintendo Switch che hanno scelto di iniziare la propria avventura su un’isola deserta ripartendo da zero.

Tra i motivi di questo successo, c’è stata anche la possibilità di utilizzare il gioco come luogo di ritrovo virtuale grazie all’incredibile versatilità del videogame. Ed è anche qui – sull’Isola di Avvera - che Avvera, società del Gruppo Credem specializzata in mutui e credito al consumo per privati, dà appuntamento a tutti i suoi clienti. Ed è la prima nel settore a farlo.

Avvera fa il suo ingresso ufficiale in questo mondo per accorciare la distanza tra l’educazione finanziaria e le nuove generazioni, e lo fa attraverso un simulatore di vita digitale che offre numerosi spunti per affrontare e spiegare questa importante tematica. In Animal Crossin: New Horizons, infatti, i giocatori si troveranno a dover acquistare una casa, gestendo le proprie finanze al meglio per ripagare il prestito. Nel videogame è inoltre possibile depositare il proprio denaro su un conto corrente che applica un tasso di interesse ed esiste perfino una compravendita di rape, che segue in tutto e per tutto la logica della Borsa: l’obiettivo sarà quindi rivendere le verdure a un prezzo maggiore di quello a cui sono state acquistate, facendo attenzione a un mercato con costante volatilità.

Grazie al supporto di Azalina, streamer partner ufficiale della piattaforma di streaming Twitch da due anni e punto di riferimento per la community italiana di Animal Crossing, Avvera ha realizzato l’isola digitale del brand con ospiti reali, ricostruendo la versatilità dei suoi prodotti all’interno del videogioco. Tantissime ore di lavorazione hanno permesso di costruire l’isola nei minimi particolari, puntando sulla divisione in 4 zone rilevanti, evocative dei singoli prodotti: una zona zen residenziale per la rete Mutui, una zona magica per la realizzazione veloce e immediata con l’utilizzo degli strumenti digitali, una zona supereroi per la cessione del quinto e i protagonisti fondamentali di questo prodotto, una zona hobby e sport per la soddisfazione dei sogni immediati con i prestiti personali e finalizzati.