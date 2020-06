Animal Crossing New Horizons: Aya Kyogoku lo colloca nella Terza Generazione

Scambiando quattro chiacchiere con i giornalisti di La Ventura, la direttrice di Animal Crossing New Horizons, Aya Kyogoku, ha descritto il kolossal per Nintendo Switch come "il primo della Terza Generazione" della serie.

L'affermazione di Kyogoku è particolarmente insolita, se consideriamo che New Horizons è il quinto capitolo maggiore della saga del Villager. Consapevole della curiosità suscitata nei fan da questa affermazione, la direttrice di Animal Crossing New Horizons ha spiegato che "se guardo indietro, soprattutto per i titoli maggiori della serie, considero New Horizons come l'inizio della Terza Generazione. Il primo Animal Crossing non aveva funzionalità online ed è stato creato con la premessa che i giocatori potessero comunicare solo in modo asincrono senza una connessione internet".

Ripercorrendo a ritroso l'intera saga nintendiana insieme al produttore New Horizons Hisashi Nogami, Aya Kyogoku prosegue nel suo discorso per illustrare questa sua "classificazione generazionale" della serie e specificare che "le funzioni online sono arrivate solo con Animal Crossing City Folk (in riferimento a Let's Go to the City per Wii, ndr), e da lì è stato possibile giocare insieme ad altre persone che vivono in luoghi diversi. Con New Horizons, a causa del fatto che si inizia la propria avventura senza una normale città, sono avvenuti molti cambiamenti anche all'esperienza in singolo. Abbiamo anche aggiunto una modalità 'Party Play' che permette alle persone di giocare insieme e vivere sulla stessa isola contemporaneamente".

A conclusione del suo intervento, Kyogoku spiega che "il fatto che Animal Crossing fosse un gioco sulla comunicazione è stata una costante dell'intera storia del franchise, ma le modalità di comunicazione accessibili agli utenti sono cambiate e continueranno a farlo per adattarsi in maniera flessibile all'evolversi della tecnologia col passare del tempo". Già che ci siamo, vi riproponiamo il nostro ultimo approfondimento sul capolavoro per Nintendo Switch dedicato al lato oscuro di Animal Crossing New Horizons.