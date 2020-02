Animal Crossing New Horizons in azione: nuovo spot per il gioco Nintendo Switch

Manca ormai poco più di un mese all'approdo di Animal Crossing: New Horizons, nuovo capitolo della celebre saga di casa Nintendo, atteso in esclusiva sulle console della Casa di Kyoto.

Con l'avvicinarsi della data di pubblicazione, fissata in seguito ad un posticipo al prossimo venerdì 20 marzo, il pubblico ha una nuova occasione per dare un breve sguardo al titolo. La Grande N ha infatti pubblicato un nuovo spot TV dedicato ad Animal Crossing: New Horizons. Nel filmato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, possiamo osservare il gioco in azione su Nintendo Switch Lite, la versione esclusivamente portatile della "sorella maggiore" Nintendo Switch. Cosa ne pensate, state aspettando con ansia di poter testare il titolo con mano?

Recentemente, gli appassionati della serie hanno potuto apprendere nuovi dettagli sul prossimo capitolo di Animal Crossing. In particolare, sono state confermate alcune funzionalità connesse alla modalità multiplayer di Animal Crossing: New Horizons e la disponibilità di un'unica isola di gioco su cui sviluppare la propria avventura per ogni Nintendo Switch. Il titolo è stato inoltre al centro di diverse speculazioni legate all'imminente trasmissione da parte della Casa di Kyoto di ben due nuovi Nintendo Direct a febbraio, con uno di questi interamente dedicato proprio ad Animal Crossing: New Horizons.