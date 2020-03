Animal Crossing New Horizons, backup e salvataggi: torna a esprimersi Nintendo

Manca ormai poco alla pubblicazione del nuovo capitolo di Animal Crossing su Nintendo Switch e la Casa di Kyoto ha nuovamente voluto puntualizzare alcuni dettagli sulle funzionalità supportate.

Come ormai noto, Animal Crossing: New Horizons non supporterà il backup dei dati di salvataggio in cloud, una funzione generalmente a disposizione dei giocatori abbonati al servizio Nintendo Switch Online. Una scelta che ha generato discussioni in seno alla community di appassionati del life simulator. Per chiarire ulteriormente la strada intrapresa, Nintendo ha pubblicato una nuova sezione FAQ dedicata.

Da quest'ultima viene ribadito che ogni console potrà ospitare una e una sola isola di gioco, indipendentemente dal numero di copie di Animal Crossing: New Horizons a disposizione dell'utente. Per avere una seconda isola, sarà necessaria una seconda console. Questo sarà valido sia in caso di copie digitali sia fisiche, poiché i dati di salvataggio saranno registrati internamente alla piattaforma. Uno specifico metodo, valido solo per Animal Crossing: New Horizons, per trasferire i dati da una console all'altra: il sistema sarà reso operativo entro la fine dell'anno.



Per quanto riguarda il backup dei salvataggi in cloud, Nintendo afferma di star valutando una soluzione per gli abbonati a Nintendo Switch Online. Quest'ultima, ancora una volta, sarà legata in via eccezionale al solo Animal Crossing: New Horizons, potrà essere utilizzata in caso di smarrimento o malfunzionamenti della console e arriverà nel corso del 2020.



In attesa di maggiori informazioni, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è stata attivata una sezione dedicata ad Animal Crossing: New Horizons, con news, guide e approfondimenti.