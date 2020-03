Animal Crossing New Horizons: Bandai Namco non ha apprezzato una caratteristica del gioco

Sembra proprio che a Bandai Namco non sia andata giù l'assenza di una particolare funzionalità extra in Animal Crossing: New Horizons e ha quindi deciso di utilizzare il proprio account Twitter ufficiale per farglielo sapere.

Parliamo nello specifico dell'account statunitense di Bandai Namco, ovvero "Bandai Namco US", il quale ha pubblicato il seguente cinguettio nel corso delle ultime ore:

"Nintendo America ha davvero programmato Animal Crossing New Horizons per supportare una sola isola su ogni Switch? In questo modo di obbligano diversi utenti a lottare per accaparrarsi le risorse. È una scelta discutibile."

Come potete leggere, si tratta di un messaggio piuttosto diretto da parte del profilo del publisher, il quale potrebbe non aver approvato la pubblicazione del tweet, frutto del pensiero di chi gestisce gli account social dell'azienda. Non a caso infatti, il messaggio è stato rimosso a pochi minuti dalla sua comparsa e tutto ciò che ne rimane al momento sono gli screen catturati dagli utenti che seguono la pagina.

In attesa che il publisher commenti ufficialmente questo tweet, vi ricordiamo che quello di Animal Crossing: New Horizons è uno dei migliori lanci di sempre su Nintendo Switch secondo un analista.

