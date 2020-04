Animal Crossing New Horizons è bannato in Cina ma qualcuno ci gioca lo stesso!

Animal Crossing New Horizons è stato messo al bando in Cina da quando i giocatori locali hanno iniziato ad usare il titolo Nintendo come strumento per inviare messaggi di protesta contro il Governo del paese. Ad oggi acquistare una copia di Animal Crossing è illegale in Cina ma c'è chi non si arrende...

Tra questi troviamo anche Joshua Wong, attivista già salito agli onori della cronaca per aver dato il via alla protesta contro le autorità locali tramite Animal Crossing, nonostante le minacce ricevute Wong ha comunque deciso di continuare a giocare e su Twitter ha pubblicato delle foto che lo ritraggono mentre si diverte nella sua isola con una copia di New Horizons.

Da qualche giorno ormai i rivenditori hanno dovuto eliminare il titolo dai propri listini e anche rivendere copie usate è illegale, così come importarle dall'estero, lo stesso divieto è stato esteso anche al merchandising del gioco.

Animal Crossing New Horizons è la più grande hit della quarantena, come fatto notare da alcuni analisti commentando le ottime performance commerciali del gioco, il quale ha venduto quasi tre milioni di copie al lancio nel solo Giappone, ottimi numeri anche in Nord America ed Europa.