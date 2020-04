Animal Crossing New Horizons bannato in Cina per l'utilizzo che ne fanno alcuni utenti?

Come per la maggior parte dei titoli Nintendo Switch, anche Animal Crossing New Horizons non è ancora approdato ufficialmente in territorio cinese ma alcuni utenti stanno importando il gioco per utilizzare le sue caratteristiche social al fine di supportare le proteste contro il regime.

Con la sempre maggiore diffusione del Coronavirus in territorio cinese (e nel resto del mondo), le proteste si stanno infatti spostando sul web e Animal Crossing: New Horizons è la piattaforma perfetta per creare immagini e diffondere messaggi grazie ad alcune delle funzionalità online implementate dagli sviluppatori. Questa pratica, che si sta diffondendo sempre più tra i videogiocatori in Cina, potrebbe aver spinto il governo a prendere dei provvedimenti, impedendo agli utenti di importare la versione fisica dell'esclusiva Switch tramite alcuni celebri rivenditori online come Taobao, piattaforma cinese legata al colosso dell'e-commerce Alibaba. Il blocco in questione sembra essere legato anche al merchandise ufficiale del gioco, il quale non può più essere acquistato nel paese. Si tratta al momento di informazioni non ufficiali, ma non è difficile credere che questo rumor non si discosti molto dalla realtà.

