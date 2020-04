Animal Crossing New Horizons: Blatero e i temuti insetti protagonisti di un RPG fan made

Tra i simpatici animali antropomorfi che hanno sempre popolato le diverse incarnazioni di Animal Crossing, troviamo il fidato Blatero, attualmente impegnato nel delicato compito di custode del Museo in Animal Crossing: New Horizons.

Peculiare la personalità del saggio rapace, che risulta fortemente intimorito e spaventato da ogni forma d'insetto. Una fobia alquanto spiacevole, visto anche il delicato compito professionale che lo caratterizza: ma cosa si nasconderà dietro questa avversione per scarafaggi, aracnidi e compagni? Per cercare di offrire una risposta all'annosa domanda, un programmatore appassionato di Animal Crossing ha realizzato un bizzarro RPG!

Tra atmosfere in bilico tra il teso e l'ironico, l'autore, noto come "Jaspers", ha dato vita a "Kind Donations" ("Gentili donazioni"), una breve avventura fan-made che vede protagonista proprio il povero Blatero. Con una durata compresa tra i 15 e i 20 minuti, l'avventura è piuttosto breve, ma liberamente accessibile al pubblico. Potete dare un'occhiata alla creazione anche tramite la sessione di gameplay che trovate direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare di questa trovata?



Restando in tema di inquietanti creature, ricordiamo che i dataminer hanno recentemente segnalato una riduzione di apparizioni di tarantole e scorpioni in New Horizons. Tornando invece al Museo presente in-game, rammentiamo che è ora possibile sbloccare la Galleria d'Arte in Animal Crossing.