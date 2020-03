In Animal Crossing New Horizons si può fare la cacca: le reazioni degli giocatori

Come riportato da Kotaku, in Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch è possibile anche fare la cacca e apparentemente questa scoperta ha destato non poca curiosità tra i giocatori della nuova esclusiva Nintendo.

La possibilità di fare la cacca sembra compare solo in determinate occasioni e a quanto pare molto dipende dalla dieta adottata dal proprio personaggio e dallo stile di vita dello stesso, per "svuotarsi" è necessario lasciare l'avatar sul water per qualche secondo, nel caso l'operazione sia andata per il verso giusto apparirà su schermo un messaggio piuttosto chiaro con conseguente rumore di sciacquone a testimoniare il tutto.

Su Twitter molti utenti stanno reagendo divertiti a questa piccola e novità di Animal Crossing New Horizons, non certo una rivoluzione ma una testimonianza ulteriore dell'attenzione ai dettagli da parte di Nintendo, anche i più piccoli. E voi, siete riusciti a raggiungere questo obiettivo in Animal Crossing New Horizons? Adesso siamo curiosi di saperlo!

Animal Crossing New Horizons ha debuttato al primo posto in UK superando DOOM Eternal (debutto in seconda posizione) e vendendo più di tutti gli altri giochi della serie messi insieme nel Regno Unito, indubbiamente una partenza incredibile per il nuovo gioco della casa di Kyoto, disponibile dal 20 marzo scorso.