Animal Crossing New Horizons: caffetteria e galleria d'arte in arrivo?

Dopo aver analizzato il codice di Animal Crossing: New Horizons, i dataminer hanno scoperto dei riferimenti alle caffetterie e alla galleria d'arte dei dipinti, due novità che potrebbero arrivare nel life simulator di Nintendo tramite DLC e futuri aggiornamenti.

Come vi avevamo già segnalato sulle nostre pagine, all'interno di Animal Crossing: New Horizons è possibile scovare un riferimento alla galleria d'arte durante un dialogo con Zanna, personaggio che rivolgendosi al giocatore parla proprio di questo.

Grazie alle scoperte fatte dai dataminer sul codice di Animal Crossing: New Horizons, come riferito da VGC, esistono effettivamente dei riferimenti alle galleria dei dipinti, struttura che dovrebbe essere ospitata in una sezione del Museo della nostra isola, nella quale i giocatori sottopongono i loro dipinti a Blatero.

I dataminer hanno inoltre scovato dei riferimenti alla caffetteria, una struttura che invece dovrebbe essere ospitata al piano di sopra del Museo consentendo ai giocatori di acquistare caffè e svolgere diversi compiti secondari con cui guadagnare stelline.

Sia la galleria d'arte che la galleria d'arte non sono ancora presenti in Animal Crossing: New Horizons, ma potrebbero arrivare a breve con i prossimi DLC o aggiornamenti. Nell'attesa di conoscere qualche dettaglio in più in merito, se volete saperne di più sul gioco vi lasciamo con la nostra recensione di Animal Crossing: New Horizons.