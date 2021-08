Animal Crossing New Horizons: l'attesa caffetteria del Museo sta per arrivare?

Sembra che uno dei locali più apprezzati dai fan di Animal Crossing stia per arrivare su New Horizons. Stando a quanto scoperto da alcuni dataminer i recenti aggiornamenti apportati al gioco (l'1.10 e l'1.11) contengono riferimenti alla Piccionaia di Bartolo, la caffetteria già vista in precedenti titoli della serie.

Il bar è in genere situato dentro il Museo: al suo interno i giocatori poteva acquistare il caffè da Bartolo e persino lavorare assieme a lui in modo così da ricevere ricompense speciali. Sembra che presto sarà possibile fare lo stesso anche nel più recente capitolo per Nintendo Switch, sebbene per il momento non sia arrivata nessuna conferma ufficiale da parte di Nintendo. Già nel 2020, poco dopo l'uscita del gioco, alcuni dataminer avevano scoperto indizi sul possibile arrivo della caffetteria in Animal Crossing New Horizons, finora però mai divenuto realtà. I nuovi indizi scoperti esaminando i codici sorgenti degli ultimi update, tra cui "IdrMuseumCafe" o "IdrMuseumEnt03", lasciano intendere che forse qualcosa si sta davvero muovendo verso quella direzione e i prossimi aggiornamenti del popolare life simulator potrebbero finalmente portare quest'area tanto richiesta dai fan all'interno di New Horizons.

In attesa di conferme o smentite da parte di Nintendo, ricordiamo che Animal Crossing New Horizons è divenuto il secondo gioco Switch più venduto di sempre, dietro solo a Mario Kart 8 Deluxe. Un'ulteriore conferma dell'enorme popolarità di cui la serie gode e con tutta probabilità destinata ad aumentare ancora nel prossimo futuro.