Animal Crossing New Horizons: anche Capitan Marvel aspetta il gioco Nintendo Switch!

A poco meno di un mese di distanza dal debutto di Animal Crossing: New Horizons su Nintendo Switch, la Casa di Kyoto ha alzato il sipario su molte delle caratteristiche che contraddistingueranno il life simulator.

Dall'ambientazione alle opzioni di personalizzazione della propria isola, passando per eventi speciali e modalità di gioco multiplayer, il nuovo capitolo della saga si è approfonditamente presentato al pubblico in occasione dell'ultimo Nintendo Direct. Interamente dedicata ad Animal Crossing: New Horizons, la trasmissione in streaming sembra aver attirato l'attenzione di una spettatrice di eccezione.

Dalle pagine del proprio account Twitter ufficiale, l'attrice Brie Larson, interprete dell'eroina Capitan Marvel all'interno del Marvel Cinematic Universe, ha infatti espresso tutto il suo entusiasmo per l'arrivo del gioco. Conquistata dalla tenerezza dei nuovi animali antropomorfi in dirittura di arrivo sulle isola tropicali di Animal Crossing: New Horizons, la donna sembra non vedere l'ora che arrivi il prossimo 20 marzo!



Se anche voi attendete con ansia l'appuntamento, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare una ricca rassegna di tutte le novità in arrivo in Animal Crossing New Horizons. Per chi è intenzionato a condividere la sua nuova avventura con altri giocatori, segnaliamo inoltre che nel corso del Nintendo Direct sono stati presentati molti dettagli sulla modalità cooperativa e sul gioco online.