Animal Crossing New Horizons: Isabelle e cover art nel trailer di Capodanno

Era dal Nintendo Direct di settembre che Animal Crossing: New Horizons non si faceva vedere in un vero e proprio trailer.

Per fortuna, Nintendo ha deciso di fare un piccolo regalo a tutti i fan della serie in occasione dell'inizio dell'anno, pubblicando un nuovo filmato che, nonostante la sua brevità, non solo ci permette di dare uno sguardo alla cover art ufficiale, ma anticipa anche il ritorno di uno dei personaggi più amati della serie.

Il trailer, che potete visionare in apertura di notizia, è in lingua giapponese, e comincia con Tom Nook intento a condurre una presentazione rivolta agli abitanti dell'isola. Dopodiché, mostra su po' di gameplay, con un personaggio che taglia un albero e un altro che scava, per poi confermare il ritorno di Isabelle, che di recente è stata impegnata anche in Super Smash Bros. Ultimate. Infine, ci offre uno sguardo della cover art ufficiale giapponese, che per comodità abbiamo anche allegato in calce.

Animal Crossing New Horizons, ricordiamo, verrà pubblicato in esclusiva per Nintendo Switch il prossimo 20 marzo. Di recente abbiamo avuto modo di vedere anche alcuni screenshot incentrati sulle attività e i costumi dei Villager.