Animal Crossing New Horizons celebra la Festa della Mamma con un oggetto esclusivo

Con Animal Crossing: New Horizons a oltre 13 milioni di copie vendute, prosegue apparentemente inarrestabile il successo del life simulator targato Nintendo.

Continua inoltre il programma di supporto continuo del titolo da parte del team di sviluppo, con eventi speciali e nuovi aggiornamenti. In questo quadro, Nintendo ha scelto di offrire ai giocatori di celebrare in-game la Festa della Mamma. Per far questo, è stato introdotto all'interno di Animal Crossing: New Horizons un oggetto speciale che resterà disponibile solamente per un periodo di tempo limitato.

Stiamo parlando di una tazza dedicata alla Festa della Mamma, che potrà essere riscattata dagli isolani già a partire da ora, sino al prossimo 31 maggio. L'item si presenta esteticamente come una tazza rosa con una fiore rosso dipinto su di essa. Per ottenerla, i giocatori dovranno semplicemente recarsi al Centro Servizi della propria isola ed accedere al terminale disponibile nella struttura. Selezionando l'opzione "Catalogo Nook" e, in seguito "Oggetti Speciali". Nella schermata dedicata agli oggetti stagionali sarà presente la tazza, che potrà essere acquistata al prezzo di 600 Stelline.



Proseguono nel frattempo le imprese degli appassionati, con un giocatore che ha recentemente ricostruito Disney Magic Kingdom in Animal Crossing: New Horizons, trasformando la propria isola in un enorme parco divertimenti.