Animal Crossing New Horizons chiude il 2020 come secondo gioco più venduto dell'anno in UK

Animal Crossing New Horizons è stato il videogioco più venduto sul mercato retail nel Regno Unito durante l'ultima settimana del 2020, il gioco Nintendo inoltre chiude l'anno come secondo gioco più venduto in assoluto, dietro a FIFA 21 per PlayStation 4.

Rispetto alla settimana precedente, le vendite di Animal Crossing New Horizons crescono del 7%, si tratta di un risultato incredibile per il gioco Nintendo che si inserisce così nel novero dei giochi più venduti dell'anno in Inghilterra insieme a blockbuster come FIFA, Call of Duty, Assassin's Creed e GTA.

Classifica UK 4 gennaio 2021

Animal Crossing New Horizons FIFA 21 Mario Kart 8 Deluxe Assassin's Creed Valhalla Just Dance 2021 Call of Duty Black Ops Cold War Minecraft Nintendo Switch Edition Super Mario 3D All-Stars Grand Theft Auto 5 New Super Mario Bros U Deluxe

Da segnalare il calo delle vendite di FIFA 21 su base settimanale (-51%) e di Mario Kart 8 Deluxe (-35%), la Top 10 si completa con Assassin's Creed Valhalla, Just Dance 2021, Call of Duty Black Ops Cold War, Minecraft per Nintendo Switch, Super Mario 3D All-Stars, GTA V e New Super Mario Bros U Deluxe per Nintendo Switch.

Cyberpunk 2077 scende invece alla posizione numero 15 e anche Marvel's Spider-Man Miles Morales esce dalla Top 10 occupando la posizione numero 11.