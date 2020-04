Animal Crossing New Horizons: la Cina vieta il gioco online, in Occidente è boom su Tinder

Continuano i problemi per Animal Crossing New Horizons in Cina, dopo aver vietato la vendita del gioco, il governo locale starebbe ora pensando di bloccare ulteriormente qualsiasi possibilità di comunicare con l'esterno tramite i videogiochi.

Secondo quanto riporta Taiwan News il CCP (Chinese Communist Party) starebbe utilizzando Animal Crossing New Horizons come capro espiatorio per vietare totalmente chat e comunicazioni nei giochi online, presto i giochi multiplayer costringeranno gli utenti cinesi ad utilizzare il loro nome reale, inoltre la nuova legge (a quanto pare non ancora emanata ufficialmente) non permetterà ai cittadini di acquistare giochi con zombie, modificare le mappe o creare associazioni, gruppi e sindacati virtuali. Sarebbero allo studio anche una serie di blocchi per fasce orarie specifiche, ad esempio i minori di 18 anni non potranno accedere ai giochi multiplayer durante la sera e la notte. Una serie di regole apparentemente create in seguito alle proteste dell'attivista Joshua Wong, che nelle scorse ha dimostrato di essere riuscito ad aggirare le restrizioni locali continuando a giocare con Animal Crossing New Horizons.

Non solo notizie negative però, GoNintendo riporta infatti come in Europa e Nord America Animal Crossing New Horizons sia diventato estremamente popolare su Tinder, molte persone avrebbero inserito il gioco tra le proprie preferenze menzionandolo nel profilo, riuscendo in questo modo a organizzare appuntamenti virtuali tramite il gioco Nintendo. Una strategia che sembra dare i suoi frutti, con tante coppie formate in queste ultime settimane e unite proprio dalla passione per Animal Crossing.