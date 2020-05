Animal Crossing New Horizons: il codice per il costume di Triss da The Witcher

Continuano ad arrivare nuovi costumi per Animal Crossing New Horizons creati dalla community e dopo il costume di Geralt di Rivia arriva anche l'outfit di Triss Merigold di The Witcher 3 Wild Hunt.

In calce alla notizia trovate il modello per il costume di Triss, vi basterà andare presso la bottega delle sorelle Ago e Filo assicurandovi di essere connessi alla rete e digitare il codice inserito per salvare il modello, al quale potete aggiungere un taglio di capelli e una colorazione in linea con il personaggio della serie per rendere tutto ancora più realistico.

Sono davvero tanti i costumi disponibili per Animal Crossing New Horizons, tra i più recenti segnaliamo il Doomguy di DOOM, il già citato Geralt di Rivia di The Witcher e Trunks di Dragon Ball Z ma la lista è in realtà davvero molto vasta.

Animal Crossing New Horizons è uno dei giochi rivelazione della primavera, sicuramente il più venduto con oltre tredici milioni di copie distribuite in poche settimane. Nintendo si è detto entusiasta di questo successo, il gioco ha generato numeri al di sopra delle aspettative diventando una vera e propria hit in tutto il mondo.