Animal Crossing New Horizons: codici per i costumi a tema Jojo, Dragon Ball e Naruto

Siete stanchi di indossare sempre i soliti costumi in Animal Crossing: New Horizons e siete dei grandi appassionati di anime? Allora non potete perdervi per nulla al mondo questa nuova ondata di codici per personalizzare il vostro alter ego digitale con gli abiti di Goku, Naruto e tantissimi altri.

Sono infatti in tantissimi i giocatori dell'ormai famosissimo episodio dell'esclusiva Nintendo ad aver approfittato dell'editor di texture presente nel gioco per dare vita ai costumi ispirati ai personaggi più famosi di numerosi anime e manga. Tra le serie che vantano il maggior numero di contenuti troviamo Jojo's Bizarre Adventures, Sailor Moon, Demon Slayer, Naruto, Dragon Ball Z, Hunter X Hunter, Fire Force, Madoka Magica e Violet Evergarden. Tutto ciò che dovete fare per ottenere il costume che desiderate è dare un'occhiata alla corposa galleria d'immagini che trovate in calce alla notizia ed inserire all'interno del titolo per Switch la combinazione di numeri e lettere relativa al contenuto che volete far indossare al vostro abitante dell'isola deserta.

Prima di lasciarvi alle tantissime immagini, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale sulle opere d'arte di Animal Crossing New Horizons, introdotte con l'un recente aggiornamento gratuito.