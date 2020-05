Animal Crossing New Horizons: i codici per scaricare i costumi Pokemon

Dopo avervi fornito i codici per scaricare gli abiti di Star Wars, in questa mini-guida di Animal Crossing: New Horizons faremo altrettanto per i costumi dei Pokemon: dal berretto di Ash alle tenute degli allenatori, passando per le felpe ispirate alle varie creature.

Come vi abbiamo già spiegato sulle nostre pagine, ci sono diversi modi per cambiare l'aspetto del personaggio in Animal Crossing: New Horizons. Il nuovo life simulator di Nintendo mette a disposizione un vero e proprio tool per creare motivi e vestiti di sana pianta, sfruttando la propria creatività.

Grazie alla funzione che permette di scansionare i QR Code, la community di Animal Crossing: New Horizons ha già condiviso oltre 500 creazioni con tutti gli utenti, i quali sono liberi di importare i vestiti e gli accessori realizzati dagli altri giocatori, in modo completamente gratuito.

Come importare i costumi dei Pokemon in Animal Crossing: New Horizons

Per importare i costumi è necessario installare l'applicazione Nintendo Switch Online sul proprio smartphone e accedere alla sezione Nook Link. Da qui, inserendo i codici è possibile scaricare gratuitamente i vestiti e le creazioni realizzate dagli altri utenti.

Nella fattispecie, se siete interessati a scaricare i costumi ispirati ai Pokemon, vi basta guardare il video riportato in cima. Nel filmato vengono mostrati i vestiti e gli accessori in questione, e per ciascuno di essi viene fornito il relativo codice che bisogna inserire per scaricarli. Non vi resta dunque che visionare il video, stopparlo in corrispondenza dei costumi che vi interessano, annotare il codice (o inquadrare il relativo QR Code) e procedere con il download!