Animal Crossing New Horizons: i codici per i vestiti Chinatown Market

Le grandi maison della moda hanno preso d'assalto Animal Crossing New Horizons e nei giorni scorsi abbiamo visto l'arrivo di capi d'abbigliamento firmati da nomi come Marc Jacobs e Valentino, oggi arrivano anche gli abiti targati Chinatown Market.

Chinatown Market è un brand di streetwear piuttosto noto negli Stati Uniti e conosciuto anche in Italia tra gli appassionati, diventato rapidamente iconico grazie al logo, un semplice smile stampato su magliette, scarpe, cappelli, felpe e accessori di ogni tipo. L'azienda ha ora fornito i codici per scaricare le versioni digitali di alcuni celebri capi tra cui una t-shirt (disponibile anche in versione smanicata) felpa e cappello per i propri avatar di Animal Crossing New Horizons. Trovate tutti i riferimenti nel post Instagram pubblicato qui sotto, con i codici per scaricare subito gli abiti in questione.

Sono sempre di più gli stilisti, le maison e le aziende del settore abbigliamento che stanno dando vita a collezioni e capi pensati appositamente per Animal Crossing New Horizons, il gioco ha venduto oltre tredici milioni di copie in un mese superando le aspettative di Nintendo e diventando un vero e proprio fenomeno pop coinvolgendo anche attori, cantanti e sportivi come solo Fortnite è riuscito a fare negli ultimi anni.