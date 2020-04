Animal Crossing New Horizons colpisce ancora: creati dungeon di Zelda e Pokémon Oro!

La community di Animal Crossing: New Horizons sembra disporre di infinite energie creative: oltre a personalizzare item creando, ad esempio, costumi a tema My Hero Academia, i giocatori più intraprendenti stanno plasmando la propria isola per creare incredibili ambientazioni.

Su questo fronte, è praticamente impossibile non citare l'operato di un utente giapponese che si è cimentato in un'impresa a dir poco titanica. Come potete verificare nel video che trovate in apertura a questa news, il giocatore di Animal Crossing: New Horizons ha infatti deciso di trasformare il proprio atollo in un omaggio a Pokémon. Ha dunque rimodellato la struttura dell'isola per ricreare la mappa di una della coppia di titoli ancora oggi più amata dagli appassionati di Poket Monster: Pokémon Oro e Pokémon Argento. Incredibile la cura per i dettagli, che vede persino dipinti posizionati tra i percorsi per riprodurre gli NPC del gioco Game Freak. Immancabile anche l'iconico Snorlax addormentato, che rendeva impossibile procedere in direzione di una nuova area senza l'apposito PokéFlauto! Cosa ve ne pare?



Un altro giocatore, di cui potete ammirare l'operato in calce alla news, ha invece deciso di ispirarsi alla serie di The Legend of Zelda per inserire un vero e proprio Dungeon all'interno della propria isola di Animal Crossing: New Horizons. Anche in questo caso, il risultato è notevole e deve aver richiesto una significativa dedizione da parte del suo autore!



In chiusura, vi ricordiamo che si è recentemente svolto nel gioco Nintendo un evento speciale per celebrare il periodo pasquale: ne trovate le cronache redatte dal nostro Francesco Fossetti in uno speciale dedicato all'evento di Pasqua in Animal Crossing: New Horizons.