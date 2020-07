Animal Crossing New Horizons: come aiutare Gulliver e ottenere il Set Pirata

Tra le novità introdotte dall'aggiornamento estivo di Animal Crossing New Horizons troviamo anche il particolare NPC chiamato Gulliver, il quale è la chiave per ottenere il Set Pirata.

Prima che possiate trovare Gulliver sulle spiagge della vostra isola dovete assicurarvi di aver acquistato una muta da sub e di aver costruito il Museo. Se avete fatto entrambe le cose, allora potreste trovare questo personaggio sulle coste dell'isola per un paio di volte a settimana. Non ci sono giorni specifici in cui è possibile incontrare Gulliver, anche se solitamente appare casualmente dal lunedì al venerdì dopo le 5 del mattino. Nel caso in cui doveste imbattervi in questo NPC, parlategli così che lui possa assegnarvi una semplice missione: trovare un dispositivo di comunicazione. Questo oggetto, simile al Nook Phone, si trova in profondità nelle acque che bagnano la vostra isola e per trovarlo dovete immergervi e interagire con tutte le ombre piccole. Trovare il dispositivo non sarà semplice poiché potreste trovare anche alcune delle nuove creature marine, ma con un po' di pazienza riuscirete a completare la missione. A questo punto non dovete far altro che tornare da Gulliver per dargli il cellulare e ricevere in cambio uno degli oggetti del Set Pirata. La ricompensa, al solito, arriverà nella cassetta della posta il giorno successivo. Se volete completare il set dovete completare questo semplice incarico ogni volta che Gulliver approderà sulla vostra isola.