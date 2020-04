Animal Crossing New Horizons: come cacciare e rimuovere gli abitanti dell'isola

Ci sono alcuni ospiti della vostra isola di Animal Crossing: New Horizons di cui fareste volentieri a meno? In questa mini-guida vi spieghiamo due semplici metodi con i quali è possibile cacciare uno o più abitanti del villaggio, in modo da rimuoverli definitivamente.

Non è detto che dobbiate convivere con tutti gli abitanti della vostra isola di Animal Crossing: New Horizons. È legittimo che alcuni di loro non vi vadano a genio, e che a un certo punto potreste desiderare di mandarli via. Se vi è già capitato di provare questo tipo di sensazione, abbiamo per voi una buona notizia: sì, nel nuovo life simulator di Nintendo è possibile "cacciare" gli abitanti dell'isola. Come? Ve lo spieghiamo di seguito.

Ignorate l'abitate che volete mandare via

Il primo metodo per cacciare un abitante della vostra isola di Animal Crossing: New Horizons consiste nell'ignorarlo. Se avete individuato un personaggio che volete mandar via, ignoratelo per diversi giorni consecutivi evitando di parlare con lui.

Se non volete rischiare di interagire con questo personaggio per sbaglio, potete sempre costruire delle recinzioni attorno a lui per evitare di avvicinarvi troppo (a tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come costruire le recinzioni di siepi).

A un certo punto, dopo che avrete ignorato un determinato abitante per qualche giorno consecutivo, sopra la sua testa apparirà una nuvoletta, come a simboleggiare il suo stato d'animo pensieroso. È il momento giusto per parlare con lui: partirà un dialogo in cui l'abitante si mostrerà dubbioso sulla sua permanenza sull'isola. Non dovrete far altro che incoraggiarlo ad andarsene per cambiare aria, e leverà presto le tende! Così facendo, dunque, avrete raggiunto il vostro obiettivo, proprio come mostrato nel video riportato in cima.

Come cacciare un abitante con gli Amiibo

Il secondo metodo prevede l'utilizzo degli Amiibo, per cui se non lo avete già fatto dovete per prima cosa sbloccare il supporto Amiibo in Animal Crossing: New Horizons. Dopodiché, assicuratevi che l'isola sia già al completo, e che pertanto non ci sia più spazio per ospitare nuovi abitanti nel villaggio.

A questo punto dovete sfruttare le carte Amiibo per evocare un nuovo ospite. Assecondate tutte le sue richieste, creando tutti i progetti di cui hanno bisogno per essere felici. Quando saranno convinti di trasferirsi e si renderanno conto che la vostra isola è al completa, vi diranno che hanno sentito parlare di alcuni abitanti che vogliono andarsene.

Ed ecco servita l'occasione sul piatto d'argento: adesso non dovete far altro che indicare quale abitante dovrebbe andarsene, e sarà il nuovo ospite che avete evocato con le carte Amiibo a farlo sloggiare per prendere il suo posto!