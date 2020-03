Animal Crossing New Horizons: come cambiare l'aspetto e i vestiti del personaggio

In Animal Crossing New Horizons è possibile personalizzare l'aspetto e i vestiti indossati dal nostro avatar virtuale. In questa mini-guida vi spieghiamo come creare, modificare e aggiornare l'outfit e le caratteristiche estetiche del vostro personaggio.

Animal Crossing New Horizons mette a disposizione numerose opzioni per personalizzare l'aspetto del protagonista. All'inizio del gioco potrete creare il vostro personaggio da zero, e anche nel corso dell'avventura avrete la possibilità di modificare e aggiornare le caratteristiche fisiche e il vestiario del vostro personaggio. Di seguito vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per farlo.

Creare il personaggio in Animal Crossing New Horizons

Animal Crossing New Horizons ha introdotto un vero e proprio editor per la creazione del personaggio. Al contrario dei precedenti capitoli della serie, dove l'aspetto del protagonista era determinato da una serie di risposte date dal giocatore, in New Horizons c'è la possibilità di scegliere direttamente i tratti somatici e le caratteristiche fisiche del personaggio.

I giocatori possono infatti scegliere e modificare i seguenti parametri:

Colore della pelle

Acconciatura

Colore dei capelli

Taglio degli occhi

Colore degli occhi

Naso

Bocca

Guance

Nel corso della vostra avventura, dopo aver creato il personaggio, sarete anche in grado di modificare l'aspetto del protagonista, il viso, acquistare nuove acconciature e colori per i capelli e così via.

Come cambiare viso e acconciatura in Animal Crossing New Horizons

Se volete modificare il viso e l'acconciatura del vostro personaggio nel corso dell'avventura, potete farlo dopo aver costruito un tavolo da trucco o uno specchio.

Per costruire uno specchio da parete avrete bisogno del relativo progetto e dei seguenti materiali:

5 unità di Legno

1 Pepita di Ferro

Una volta costruito questo oggetto, posizionatelo a casa vostra o in un altro punto dell'isola. Interagendo con lo specchio tornerete alla schermata di personalizzazione del personaggio, con la possibilità di modificare il viso e l'acconciatura del vostro alter ego virtuale.

Come acquistare nuove acconciature e colori in Animal Crossing New Horizons

Quando create il personaggio di Animal Crossing New Horizons potete scegliere tra 8 acconciature e 8 colori diversi. Se non vi piace nessuna di questa o avete voglia di cambiare look, vi basta acquistare nuove acconciature e colori dal negozio di Nook presente all'interno dei servizi per i residenti.

Interagendo con il terminale simile al bancomat, i giocatori possono acquistare i seguenti pacchetti di acconciature e colori al relativo prezzo:

Le 8 migliori acconciature pop: 2.400 Miglia di Nook

Le 8 migliori acconciature alla moda: 2.400 Miglia di Nook

I migliori 8 colori per capelli alla moda: 3.000 Miglia di Nook

Per procedere all'acquisto, dunque, è necessario essere in possesso di una buona quantità della nuova valuta in-game. Se ne siete a corto o volete farne incetta, consultate la nostra mini-guida che vi spiega come guadagnare le Miglia di Nook velocemente.

Pittura facciale in Animal Crossing New Horizons

La pittura facciale è una nuova forma di personalizzazione che consente di applicare al viso del protagonista i motivi creati dal giocatore. Stiamo parlando dei motivi che di solito vengono usati per la bandiera dell'isola, i capi di abbigliamento e così via.

Il motivo sarà diviso in tre diverse sezioni: la metà superiore verrà applicato sulla fronte, mentre la metà inferiore è divisa tra le due guance. Come potete immaginare, questo tool ha tutto il potenziale per creare risultati sopra le righe e sorprendenti.

Potete creare le vostre pitture facciali usando il relativo editor del vostro Nook Phone, che ricordiamo avere un costo di 800 Miglia di Nook.

Abbigliamento in Animal Crossing New Horizons

In Animal Crossing New Horizons ci sono 8 differenti categorie di vestiario che il vostro personaggio può indossare:

Borse

Vestiti

Decorazioni per il viso, compresi gli occhiali

Cappelli, tra cui parrucche e altre forme di decorazioni per la testa, come corone di fiori

Scarpe

Calzini

Top

Pantaloni e gonne

Potrete indossare fino a 9 diversi capi di abbigliamento e, per sapere esattamente cosa sta indossando il vostro personaggio, selezionate l'icona a forma di maglietta blu presente nell'inventario.

In questo modo si aprirà un mini-menu che mostra quali capi di abbigliamento state indossando, con la possibilità di rimuoverli.

Come cambiare i vestiti in Animal Crossing New Horizons

Presto vi ritroverete ad accumulare una vasta collezione di vestiti in Animal Crossing: New Horizons, che senza dubbio vorrete indossare al più presto.

Potete tenere i vostri capi d'abbigliamento nell'inventario, ma il modo più semplice per cambiare outfit è usare un guardaroba. Per costruire un guardaroba avrete bisogno del relativo progetto e di 12 unità di legno

Dopo averlo costruito, posizionatele a casa vostra o in un qualsiasi punto dell'isola e interagite con esso per cambiarvi.

In alternativa, potete cambiare il vostro abbigliamento visitando il negozio delle sorelle Able e usando il loro camerino per provare gli abiti che stanno vendendo. Ciò vi consentirà di dare un'occhiata al vostro nuovo stile e, se decidete di acquistare i vestiti, indossarli.

Come ottenere e acquistare nuovi vestiti in Animal Crossing New Horizons

Ci sono diversi modi per ottenere e comprare nuovi capi d'abbigliamento e oggetti cosmetici in Animal Crossing New Horizons. Il negozio delle sorelle Able è sempre il luogo migliore per fare acquisti, dato che metteranno ogni giorno a disposizione una varietà di abiti e accessori diversi, permettendovi inoltre di applicare i vostri motivi sui vestiti.

In alternativa potete acquistare nuovi oggetti cosmetici presso i bancomat del servizio per i residenti, dove è possibile comprare accessori come bandane e mascherine. Tenete d'occhio anche i visitatori dell'isola, che di tanto in tanto potrebbero arrivare con i loro articoli d'abbigliamento speciali. Grazie al nuovo sistema di creazione introdotto in New Horizons, inoltre, ricordiamo che è possibile realizzare accessori estetici come corone di fiori semplicemente con gli oggetti raccolti.

Se avete bisogno di altri consigli e suggerimenti utili per il nuovo gestionale di Nintendo, vi rimandiamo alla nostra guida di Animal Crossing New Horizons con tutto quello che c'è da sapere per vivere al meglio l'isola.