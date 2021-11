Animal Crossing New Horizons: come cancellare i dati per cominciare da zero

Animal Crossing: New Horizons ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo (a tal proposito, ecco la recensione di Animal Crossing New Horizons). Se siete tra coloro che hanno abbandonato il gioco Nintendo, e vi siete convinti a dargli una nuova chance, ecco la guida per cominciare una nuova partita.

Con gli annunci relativi alla nuova espansione di Animal Crossing New Horizons Happy Home Paradise nuovi aggiornamenti di Animal Crossing: New Horizons, ricominciare potrebbe essere una buona idea per godersi appieno i contenuti inediti proposti, in modo da non confondersi con le nuove funzionalità che verranno introdotte nel prossimo futuro. Il gioco della casa di Kyoto non permette un’eliminazione immediata del salvataggio, costringendovi a fare qualche passo in più dalle impostazioni di Nintendo Switch, ma non preoccupatevi: le azioni da compiere sono poche e semplici, non vi prenderanno troppo tempo.



Per completare il processo dovrete semplicemente premere il tasto Home e accedere alle Impostazioni; da qui proseguite in ‘gestione dati’ e premete su ‘cancella dati salvati’. A questo punto vi basterà cercare i salvataggi di Animal Crossing ed eliminarli.

In questo modo potrete cominciare un'altra avventura sulla vostra isola, per rivivere di nuovo tutte le sorprese dell'esclusiva Nintendo e prepararvi ai nuovi, già attesissimi nuovi contenuti che il prossimo grande update di New Horizons offrirà a tutti gli appassionati.