Animal Crossing New Horizons: come catturare le creature marine veloci

L’aggiornamento di luglio di Animal Crossing: New Horizons ha introdotto le creature marine, e la possibilità per i giocatori di nuotare e catturarle. Se anche voi, però, avete difficoltà ad acchiappare le creature più veloci, seguiteci in questa guida per ottenere qualche consiglio utile allo scopo.

Per prima cosa dovrete procurarvi l’attrezzatura necessaria per immergervi nelle acque cristalline dell’isola e nuotarci: stiamo parlando della muta per immersioni, disponibile all’acquisto nell’emporio di Tom Nook per la cifra di 3000 stelline. Successivamente, dovrete tuffarvi in mare, e seguire una tecnica di pesca un po’ particolare.



Non sarà infatti la vostra abilità di nuotatori a garantirvi un’occasione di catturare una delle veloci creature marine a cui siete interessati, poiché, per quanto velocemente possiate premere il tasto A per nuotare più in fretta, il vostro obiettivo si sposterà comunque più rapidamente di voi. Al contrario, la strategia migliore per afferrare il bersaglio è appostarsi in acqua finché non vedrete comparire l’ombra della creatura con tanto di piccola scia di bolle d’aria. A quel punto, dirigetevi lentamente e con cautela verso di essa, in modo da non spaventarla, e dopo averla raggiunta premete il tasto Y per immergervi e catturare il vostro bersaglio.

