Animal Crossing New Horizons: come catturare lo Scorpione

Dopo avervi spiegato come catturare le Tarantole, in questa mini-guida di Animal Crossing: New Horizons vi spieghiamo come, dove e quando è possibile catturare gli Scorpioni, uno degli insetti più rari e ambiti del gioco.

Lo Scorpione può essere avvistato e catturato solo in determinati periodi dell'anno, come indicato di seguito:

Quando: maggio-ottobre (emisfero nord), novembre-aprile (emisfero sud)

Dove: sul terreno

Orario: 19:00 - 04:00

Prezzo di vendita: 8.000 stelline

Lo Scorpione, dunque, può apparire sulla vostra isola solo nelle ore serali e notturne (tra le 19:00 e le 04:00), e in determinati periodi nell'anno (tra maggio e ottobre nell'emisfero nord, tra novembre e aprile nell'emisfero sud).

Come catturare gli Scorpioni in Animal Crossing: New Horizons

Per catturare lo Scorpione, assicuratevi prima di tutto di portare con voi un retino. Fate anche spazio nelle vostre tasche, seguendo la nostra guida che vi spiega come espandere l'inventario in Animal Crossing: New Horizons.

Gli Scorpioni possono essere un po' difficili da catturare! Vi afferreranno e vi morderanno se non state attenti, motivo per cui dovete essere pronti a catturarli il più rapidamente possibile. Inoltre, quando cadono in acqua scompaiono.

Per aumentare le chance di cattura avvicinatevi allo Scorpione di soppiatto, molto lentamente. Quando si irrigidiscono, fermatevi e aspettate che tornino alla normalità. Dopodiché, fate un altro passo avanti e ripetete l'operazione. Attendete di essere abbastanza vicini per catturarli e gettate la rete sopra di loro!

Come atterrare sull'isola degli Scorpioni

In alternativa è possibile atterrare sull'isola segreta degli Scorpioni, dove questi animali si generano con un respawn illimitato.

Per visitare l'isola degli Scorpioni è necessario acquistare un biglietto di volo al Punto Nook. Se non avete soldi a sufficienza per farlo, potete consultare la nostra mini-guida che vi spiega come guadagnare le Miglia di Nook velocemente.

Una volta acquistato il biglietto, non vi resta che partire nel mese giusto: tra maggio e ottobre se vi trovate nell'emisfero nord, tra novembre e aprile se invece siete nell'emisfero sud.

Purtroppo, come tutte le isole misteriose, anche l'isola degli Scorpioni apparirà in modo casuale, e non è garantito raggiungerla al primo tentativo anche partendo nel periodo giusto. In ogni caso, l'unica possibilità che avete per visitarla è partire nel periodo indicato poco sopra, e ripetere l'operazione fino a quando non riuscirete ad atterrare sull'isola degli Scorpioni.