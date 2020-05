Animal Crossing New Horizons: come coltivare le Rose d'Oro

Dopo avervi spiegato come ottenere i fiori ibridi, in questa mini-guida di Animal Crossing: New Horizons vi spieghiamo come coltivare le rose d'oro, la tipologia di fiori più rara presente nel nuovo life simulator di Nintendo.

Di seguito elenchiamo i requisiti e i passaggi necessari per coltivare le rose d'oro in Animal Crossing: New Horizons.

Avere un'isola a 5 stelle

Le rose d'oro possono essere coltivate solo in un'isola a 5 stelle. Se ancora non l'avete e vi serve qualche consiglio per ottenerla, vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi spiega come ottenere un'isola a 5 stelle in Animal Crossing: New Horizons.

Procuratevi le Rose rosse

Per coltivare le rose d'oro bisogna essere in possesso delle rose rosse. Se non le avete potete cercarle nelle isole coupon, o in alternativa chiederle ai vostri amici.

Ottenete le Rose nere

A questo punto dovete ottenere le rose nere, ma in che modo? Le rose nere sono dei fiori ibridi che si ottengono piantando due rose rosse.

Annaffiare le Rose nere con l'annaffiatoio d'oro

Infine, per ottenere le rose d'oro bisogna piantare le rose nere e annaffiarle con l'annaffiatoio d'oro. Dopo un po' di tempo le rose nere si trasformeranno in rose d'oro. Come vi abbiamo spiegato nella nostra guida agli strumenti d'oro, l'annaffiatoio d'oro può essere ottenuto solo dopo aver ricevuto una valutazione di 5 stelle per la propria isola.

Concludiamo dicendovi che le rose d'oro hanno un valore commerciale di 800 stelline, e che pertanto possono essere coltivate e rivendute per rinfoltire le proprie finanze. Voi ci siete già riusciti a ottenerle?