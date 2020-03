Animal Crossing New Horizons: come creare melodie ispirate a Zelda, Mario e Pokemon

In Animal Crossing New Horizons è possibile comporre nuove melodie per la propria isola. Di seguito vi spieghiamo come sbloccare questa abilità nel gioco, e come sfruttarla per creare melodie ispirate alle colonne sonore di serie famose quali Zelda, Mario, Pokemon e Castlevania.

In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccare le melodie in Animal Crossing New Horizons, fornendovi alcuni esempi su come è possibile arrangiare le note per replicare le colonne sonore dei giochi più famosi.

Come sbloccare la creazione delle melodie in Animal Crossing New Horizons

L'abilità per creare le melodie si ottiene dopo aver sbloccato Isabelle e migliorato i servizi per i residenti. Dopo averlo fatto, vi basterà andare da Isabelle per comporre le melodie che lei stessa provvederà a cantare per voi, permettendovi così di creare delle vere e proprie colonne sonore di sottofondo per la vostra isola.

Come comporre le melodie in Animal Crossing New Horizons

Per comporre le melodie dovrete formare una sequenza di note, pause e stop. Ogni nota è rappresentata da una testa di rana di colore diverso. Le rane grigie e viola indicano rispettivamente lo stop e la pausa, e sono facilmente distinguibili dalle note musicali. Sarete anche in grado di posizionare versioni alte e basse delle varie note, quindi divertitevi nel combinarle nel modo che vi piace di più.

Con un po' di pratica è possibile replicare anche le colonne sonore dei giochi più famosi. Ispirandoci a quello che è riuscito a fare lo youtuber Arekkz, di seguito elenchiamo le note da combinare in Animal Crossing New Horizons per ricreare alcune melodie di celebri serie come Zelda, Mario, Pokemon e Zelda.

Tema di Zelda : A, stop, E, pausa, pausa, A, A, B, C, D, E, pausa, pausa, pausa, stop, stop

: A, stop, E, pausa, pausa, A, A, B, C, D, E, pausa, pausa, pausa, stop, stop Tema del Centro Pokemon : C, G, C, G, stop, F, stop, E, D, B, stop x6

: C, G, C, G, stop, F, stop, E, D, B, stop x6 Tema di Mario : E, E, stop, E, stop, C, E, pausa, G, stop, stop, G, pausa, stop x3

: E, E, stop, E, stop, C, E, pausa, G, stop, stop, G, pausa, stop x3 Tema di Monster Hunter : F, stop, C, F, G, pausa, stop, stop, C, F, G, F, C, stop, C, pausa

: F, stop, C, F, G, pausa, stop, stop, C, F, G, F, C, stop, C, pausa Tema di Zelda Lost Woods : F, A, B, pausa, F, A, B, pausa, F, A, B, E, D, pausa, pausa, stop

: F, A, B, pausa, F, A, B, pausa, F, A, B, E, D, pausa, pausa, stop Tema di Wii Shopping : D, D, stop, C, C, stop, B, B, stop, A, A, stop x5

: D, D, stop, C, C, stop, B, B, stop, A, A, stop x5 Tema della vittoria Pokemon : D, C, B, C, D, D, D, stop, E, E, E, stop, D, D, D, stop

: D, C, B, C, D, D, D, stop, E, E, E, stop, D, D, D, stop Do you want to build a snowman? (Frozen) : G, G, G, D, G, B, A, pausa, B, pausa, stop x6

: G, G, G, D, G, B, A, pausa, B, pausa, stop x6 Tema di Hedwig : A, pausa, D, pausa, pausa, F, E, pausa, D, pausa, pausa, pausa, A, pausa, G, pausa

: A, pausa, D, pausa, pausa, F, E, pausa, D, pausa, pausa, pausa, A, pausa, G, pausa Fischio di Hunger Games : A, pausa, C, pausa, B, pausa, E, pausa, pausa, pausa, stop x6

: A, pausa, C, pausa, B, pausa, E, pausa, pausa, pausa, stop x6 The Rains of Castamere (Il Trono di Spade) : A, E, F, D, pausa, pausa, pausa, F, pausa, F, pausa, F, E A, pausa, pausa

: A, E, F, D, pausa, pausa, pausa, F, pausa, F, pausa, F, E A, pausa, pausa Il mio vicino Totoro : G, A, B, C, D, pausa, B, G, pausa, D, pausa, C, pausa, A, pausa, pausa

: G, A, B, C, D, pausa, B, G, pausa, D, pausa, C, pausa, A, pausa, pausa Castlevania Bloody Tears : A, E, D, C, B, C, B, A, B, C, D, C, B, G, B, A

: A, E, D, C, B, C, B, A, B, C, D, C, B, G, B, A Toss a coin to your Witcher: A, C, E, pausa, D, C, D, E, pausa, E, D, C, B, C, pausa, A

