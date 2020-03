Animal Crossing New Horizons: come espandere l'inventario e trasportare più oggetti

In Animal Crossing: New Horizons avrete le tasche piene sempre di oggetti e strumenti, al punto che lo spazio sembrerà non bastarvi mai. Per fortuna, nel gioco è possibile aumentare la capienza massima dell'inventario: in questa mini-guida vi spieghiamo come fare.

I fan della serie Animal Crossing lo sapranno bene: lo spazio a disposizione nell'inventario non è mai abbastanza. Tra un'attività e l'altra, infatti, sono numerosi gli oggetti che potrete raccogliere e mettere nelle vostre tasche.

All'inizio del gioco, una volta giunti sull'isola, potrete portare con voi al massimo fino a 20 oggetti. Un limite che presto si farà stringente, ma che per fortuna potrete superare espandendo la capienza massima delle vostre tasche. Vediamo come fare.

Come aumentare lo spazio dell'inventario in Animal Crossing: New Horizons

L'unico modo per espandere l'inventario in Animal Crossing: New Horizons è quello di acquistare i relativi slot che aumentano la capienza delle vostre tasche. Ma dove e quando acquistarli?

All'interno dei servizi per i residenti troverete dei terminali simili ai bancomat, interagendo con i quali è possibile acquistare diversi oggetti per corrispondenza. Tra questi oggetti troverete il potenziamento che consente di aggiungere nuovi slot all'inventario. Il potenziamento in questione aggiunge 10 slot all'inventario e ha un costo di 2000 Miglia di Nook, la nuova valuta in-game del gioco: se può esservi di aiuto, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come guadagnare le Miglia di Nook velocemente.

Segnaliamo che questi slot extra non saranno sempre a disposizione sul terminale. Infatti compariranno man mano che la vostra isola si espanderà, dopo aver compito vari progressi. Non vi resta dunque che consultare il terminale regolarmente, e procedere all'acquisto di questi slot ogni volta che ne avete la possibilità.

Se avete bisogno di altri consigli per il gioco, vi rimandiamo alla nostra guida di Animal Crossing: New Horizons, con suggerimenti utili per padroneggiare le meccaniche del nuovo gestionale di Nintendo.