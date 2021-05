Animal Crossing New Horizons: come giocare in due o più amici su Switch

Un aspetto che rende Animal Crossing New Horizons ancora più intrigante da giocare è la possibilità di poter condividere con un amico la propria vita virtuale all'interno dell'enorme mondo sociale creato da Nintendo. Ecco quali sono i passaggi per poter condividere l'esperienza con altri giocatori.

Esistono vari modi per poter avviare una partita in multiplayer: si può farlo in locale oppure online, e si può giocare all'interno della propria isola con altri residenti dello stesso posto, oppure giocare con i residenti di altre isole.

Residenti della propria isola

In questo caso si può avviare un gioco cooperativo che può coinvolgere da 2 fino a un massimo di 4 giocatori, che potranno giocare assieme contemporaneamente facendo ricorso a una sola Nintendo Switch. Quando sono presenti due o più giocatori nella stessa isola, è possibile utilizzare il Nook Phone per selezionare l'opzione "Chiama abitante", la cui icona è simile a una bandiera gialla. Successivamente bisogna selezionare una o più persone con le quali giocare e poi confermare la nostra scelta. Una volta che ciascun partecipante avrà selezionato il controller da utilizzare, tutto è pronto per godersi New Horizons assieme ai nostri amici. E quando poi si vuole concludere la partita? Niente di più semplice: basta che colui che creato la partita multiplayer (ossia il leader) riattivi il Nook Phone per poi selezionare di nuovo "Chiama abitante" e cliccare infine sull'opzione che permette di chiudere la sessione.

Residenti di altre isole

Se si vuole avviare una partita con i giocatori residenti in isole diverse dalla nostra ci sono vari passaggi da seguire a seconda che si scelga di giocare tramite Wireles locale oppure Online. In entrambi i casi sarà possibile coinvolgere fino a un massimo di 8 persone.

Wireless Locale

In questo caso tutti i partecipanti alla sessione devono recarsi all'aeroporto della propria isola (disponibile una volta raggiunto il secondo gioco all'interno di New Horizons) e interagire con il dodo della reception. Il giocatore leader, ossia il residente dell'isola su cui si è scelto di giocare, deve aprire il gate del suo aeroporto: per farlo deve cliccare su Vorrei ricevere visite. Una volta selezionata la comunicazione locale e premuto su Ricevuto!, resta solo da aprire definitivamente il gate e attendere i visitatori. Passiamo ora ai giocatori visitatori: una volta giunti all'aeroporto bisognerà cliccare su Vorrei partire. Anche in questo caso si dovrà quindi cliccare sulla comunicazione locale e in seguito su "Ricevuto!". Una volta che il dodo chiederà agli altri partecipanti di voler visitare l'isola del leader, bisogna premere su Sì! e partire finalmente per il viaggio. Una volta che tutti gli aerei saranno giunti sull'isola designata, su ogni Switch bisognerà selezionare Avanti e iniziare finalmente a giocare in compagnia, magari dopo aver chiuso il gate dell'aeroporto così da impedire ulteriori visite.

Per chiudere la partita ci sono due modi. Se un solo giocatore vuole uscire dal gioco, deve soltanto ritornare all'aeroporto e selezionare Vorrei tornare a casa. Altrimenti, se si vuole chiudere completamente la partita, il giocatore leader può in qualunque momento salutare tutti tramite l'opzione Chiudi la sessione, che rimanderà automaticamente a casa tutti gli altri partecipanti.

Online

Se siamo noi a ricevere visitatori, il procedimento iniziale è lo stesso per la modalità wireless locale. La differenza è che, anziché cliccare sulla comunicazione locale, bisognerà invece selezionare comunicazione online. Da qui potrai dunque aprire il gate ad ogni tuo contatto registrato nella lista amici della tua Nintendo Switch semplicemente selezionando Tutti i miei amici!. In questo modo chiunque potrà raggiungere la tua isola, con il gioco che ti avvertirà sempre tramite un messaggio non appena un nuovo visitatore giunge sul posto. Chiudendo il gate si impedirà da altri visitatori di arrivare, mentre per chiudere la sessione, esattamente come prima basta semplicemente che il leader clicchi su "Chiudi la sessione", rimandando così a casa tutti gli altri giocatori.

Se invece siamo noi a dover raggiungere un'altra isola, anche in questo caso il procedimento è sempre il medesimo: dopo aver selezionato Vorrei partire, il passaggio successivo è attivare la comunicazione online e poi premere su Ricevuto!. Si dovrà quindi controllare la propria lista amici su Switch per scoprire chi ha aperto i gate della propria isola e quindi recarsi da lui dopo aver detto Sì! al dodo della reception. Da lì divertiti per tutto il tempo che vuoi, e quando siamo pronti per andarcene basta semplicemente recarsi all'aeroporto e selezionare Vorrei tornare a casa.

Adesso hai tutte le istruzioni per poterti godere al massimo l'opera Nintendo assieme a chiunque tu voglia, che si tratti di giocare in cooperativa locale oppure collegandoti alla rete. La possibilità di incontrare tantissimi altri amici è elevata, considerato che Animal Crossing New Horizons ha venduto 35.9 milioni di copie. Siete dei neofiti? Ecco come potrebbe essere la prima volta con Animal Crossing New Horizons.