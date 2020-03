Animal Crossing New Horizons: come guadagnare le Miglia di Nook velocemente

Le Miglia di Nook sono la nuova valuta in-game di Animal Crossing: New Horizons, e vi torneranno utili per acquistare strumenti e potenziamenti di grande aiuto. In questa mini-guida vi spieghiamo come guadagnarli e accumularli velocemente nel gioco.

Le Miglia di Nook si ottengono completando le varie attività presenti in Animal Crossing: New Horizons, come la pesca, la potatura, la vendita di oggetti e così via.

Se volete accumulare le Miglia di Nook nel modo più veloce possibile, tuttavia, sarà necessario completare le sfide giornaliere che consentono di guadagnarle rapidamente. Sbloccherete le sfide giornaliere per le Miglia di Nook dopo aver acquistato il pacchetto vacanze al prezzo di 5000 Miglia, ed esservi stabiliti in una casa dando indietro la vostra tenda.

Di seguito elenchiamo le varie sfide giornaliere in questione, specificando la quantità di Miglia di Nook che permettono di guadagnare:

Cattura cinque pesci: 150 Miglia di Nook

Cattura cinque insetti: 150 Miglia di Nook

Annaffia otto fiori: 100 Miglia di Nook

Pianta tre fiori: 100 Miglia di Nook

Colpisci un sasso per cinque volte: 100 Miglia di Nook

Abbatti un palloncino: 200 Miglia di Nook

Pianta un alberello: 100 Miglia di Nook

Pianta un albero da frutto: 100 Miglia di Nook

Parla con tre abitanti del villaggio: 200 Miglia di Nook

Vendi oggetti per 5.000 campane: 150 Miglia di Nook

Vendi cinque frutti: 100 Miglia di Nook

Crea tre oggetti fai-da-te: 150 Miglia di Nook

Abbatti un albero: 200 Miglia di Nook

Taglia 10 unità di legna: 150 Miglia di Nook

Cambia il tuo equipaggiamento usando il tuo armadio: 150 Miglia di Nook

Scatta una foto 100 Miglia di Nook

Personalizza due oggetti: 150 Miglia di Nook

Vendi un oggetto caldo: 200 Miglia di Nook

Cattura un insetto specifico: 200-400 Miglia di Nook

Cattura un pesce specifico: 200-400 Miglia di Nook

Ottieni tre fossili valutati: 150 Miglia di Nook

Spendi 500 Miglia di Nook: Nook 200 Miglia di Nook

Vendi 10 proiettili: 200 Miglia di Nook

Spendi 5.000 campane per acquistare oggetti: 200 Miglia di Nook

Non ci sono limiti al numero di sfide che potete completare ogni giorno. Le prime cinque saranno più remunerative delle altre, quindi date la priorità alle prime cinque attività che ricevete ogni giorno.

Un moltiplicatore 5X, inoltre, inizierà a comparire in modo casuale tra le varie attività giornaliere. Non è garantito che accada ogni giorno, ma tenetelo sempre in conto per massimizzare i vostri guadagni.

Ricordiamo che le Miglia di Nook vi torneranno molto utili per allargare la capienza delle vostre tasche, per ottenere schemi con cui creare attrezzi più resistenti, ordinare oggetti necessari a migliorare l'immagine della città e altro ancora.

Se volete saperne di più sul gioco, non dimenticate di leggere la nostra recensione di Animal Crossing: New Horizons.